Zpěvák Jarda Bobowski ze skupiny Premier: Klady a zápory jsou všude na světě

Byla to náhoda. Dlouho jsme si texty psali sami, ale pak nám Jarda napsal, že by pro nás zkusil nějaké vytvořit. My mu odpověděli, ať to zkusí, a on se začal přesně trefovat do témat, která nám jsou blízká. Vznikla spolupráce, se kterou jsme byli tak spokojení, že jsme Jardu při přípravě písní na nové album vzali do party. Je to už v podstatě člen kapely.