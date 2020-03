Zpěvačka DomiNika debutuje písní a klipem Ako sa máš

Píseň vznikla přibližně před dvěma roky a celou dobu byla schovaná v šuplíku. „Pamatuji si, že jsem poslouchala písničky a v jedné z nich se v refrénu zpívalo How are you feeling?. Zaujalo mě to. Vrátila jsem se k tomu, múza přišla a text byl na světě. Nechala jsem ji takzvaně uzrát a po roce, kdy jsem se vrátila z Anglie, jsem si na ni vzpomněla,“ popisuje zpěvačka vznik své prvotiny.