Zemřela Marie Fredrikssonová, zpěvačka skupiny Roxette

Začínala v kapele Strul, kterou vedl její tehdejší přítel. Jejího talentu si povšimli v polovině 80. let zpěváci Per Gessle a Lasse Lindbom. Přesvědčili ji, aby zahájila sólovou kariéru. Po jejich nátlaku Marie natočila své první sólové album Het vind, které produkoval Lindbom.

V roce 1986 založila spolu s Gesslem kapelu, které dali jméno Roxette. Úspěch přišel o tři roky později, když nahráli superhit The Look, který zaznamenal mimořádný mezinárodní úspěch a vytvořil z Roxette jedny z nejznámějších švédských umělců ve světě.

Popularitu Roxette, zejména v USA, umocnil hit It Must Have Been Love k filmu Pretty Woman s Julií Robertsovou a Richardem Gerem v hlavních rolích.