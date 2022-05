Zemřel spisovatel, scenárista a politik Jan Kostrhun

Kostrhun se narodil 3. července 1942 v Podivíně na Břeclavsku, po studiu Vysoké školy zemědělské v Brně pracoval mimo jiné jako plemenářský zootechnik. Od poloviny 60. let publikoval beletristické texty v Zemědělských novinách, Rovnosti, Literárních novinách, Hostu do domu, Květech, Mladém světě, Dikobrazu i Vlastě. Pro Československý rozhlas napsal několik dílů seriálu Jak se máte, Vondrovi? nebo kabaret Žena - přítel člověka, vyplývá ze slovníku spisovatelů vytvořeného Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR.

V Kostrhunových pracích podle slovníku spisovatelů na přelomu 70. a 80. let začaly nad loajalitou vůči dobovým poměrům postupně převažovat kritické výhrady. Využití groteskní nadsázky zjevně souznělo s bytostným Kostrhunovým sklonem k ironii a humornému traktování, uvádí slovník ke Kostrhunovu stylu.

Ve volbách v roce 1992 byl Kostrhun zvolen za Zemědělskou stranu do Sněmovny lidu, ve Federálním shromáždění zůstal do zániku Československa v prosinci 1992. Za ČSSD se do Poslanecké sněmovny dostal v roce 1996, poslanecký mandát obhájil o dva roky později. Poté byl i členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.