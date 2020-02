Zemřel hudebník Ivan Král

Informaci o králově úmrtí z Facebooku festivalu Metronome a z České televize potvrdila i agentura ČTK s odkazem na dobře informovaný zdroj.

Na svět Král přišel 12. května 1948. Jeho první významnou kapelu doma byly Saze. Na jejím vzestupu se však dlouho nepodílel. Spolu s bratrem Pavlem a rodiči emigroval v roce 1966 do New Yorku. Jeho otec Karel Král tam pracoval jako překladatel pro ČTK. Synům hned po jejich příjezdu do Spojených států ukázal celou zemi.

„Po svém příjezdu do Ameriky, kam jsem odešel s rodiči, jsem žil strašně rychle. Říkal jsem si, že už je mi osmnáct a musím všechno dohnat. Kolem mě byli lidé, kteří viděli koncerty Jamese Browna, Brandy Lee nebo The Supremes. Chtěl jsem to také zažít a vůbec jsem si neuvědomoval, jaká kulturní revoluce se kolem mě děje,“ vzpomínal Ivan Král v rozhovoru pro Právo.

„Byl jsem posedlý Louisem Armstrongem, protože jsem vždycky miloval jazz. A tak mi táta koupil lístek na jeho koncert a já se s ním setkal. Potom jsme jeli do New Orleans a já tam seděl na lavičce a poslouchal všechny ty skvělé hudebníky, kteří hráli na ulici a byli rádi, když od kolemjdoucích dostali dolar. V té době hráli poslední americké turné Beatles. Samozřejmě jsem tehdy netušil, že je poslední, ale chtěl jsem je vidět, a tak jsem naléhal na tátu, abychom na ně někam zajeli. Táta si tehdy vzal volno a cestovali jsme po Státech. Když jsem zjistil, že budou v Kalifornii, prosil jsem ho, aby šlápl na plyn a jeli jsme tam. Bohužel jsme je nestihli,“ pokračoval ve vzpomínání.

Později začal pracovat pro vydavatelství Apple Records, které bylo spojené se skupinou Beatles. Hrál v kapele Luger, pak přišel k Blondie. Ne však nadlouho. V pětasedmdesátém se stal členem doprovodné skupiny zpěvačky Patti Smith, se kterou nahrál čtyři studiová alba a napsal pro ni řadu písní. Tou nejslavnější je Dancing Barefoot.

Skupina, v níž byl, se rozpadla v roce 1979 a Král krátce působil v kapele Johna Calea. Počátkem osmdesátých let byl členem doprovodné kapely amerického punkového zpěváka Iggyho Popa, se kterým nahrál alba Soldier (1980) a Party (1981). Na tom druhém je spolu s ním autorem několika písní.

Je nám to strašně líto, ale bohužel musíme potvrdit informaci, že odešel Ivan Kral. Upřímnou soustrast rodině i blízkým přátelům. Zveřejnil(a) Metronome Prague dne Neděle 2. února 2020

Následně spolupracoval se zpěvákem Johnem Waitem, složil hudbu k několika filmům a pracoval i jako hudební producent. Hrál i se skupinou Eastern Bloc.

Počátkem devadesátých let se začal vracet do Československa, kde pokračoval v práci producenta. Na kontě má nahrávání se skupinami Lucie, Mňága a Žďorp nebo Garage. Do své vlasti se vracel rád.

„Cítím se tu příjemně a jsem šťastný, že mohu mluvit česky. Připomínám si tu dobu svého mládí, krásné chvíle, které jsem tu prožil. Na koncertech mě pak těší, že mohu zpívat i písničky v češtině nebo se mohu na jednom pódiu setkat třeba s Jiřím Suchým a zazpívat si s ním. Na druhou stranu jsem v Čechách odkázán jen na kamarády, lidi, s nimiž jsem někdy v minulosti spolupracoval, nebo ty, se kterými si máme co říct. Nikdo z mé rodiny v Čechách už nežije, rodiče, tety i strýcové již bohužel zemřeli,“ řekl Právu v roce 2017.

Rovněž vydal několik sólových alb, přičemž s největším úspěchem se setkalo to první, Nostalgia z roku 1995. Ve stejném roce o něm režisér Zdeněk Suchý natočil dokumentární film Dancing Barefoot a o dva roky později nahrál Král album Alias spolu s Ivanem Hlasem, bubeníkem Davidem Kollerem a baskytaristou Karlem Šůchou.

Jeho poslední album se jmenuje Colors. Vyšlo v roce 2018.