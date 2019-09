ŽEBŘÍČEK: Volejbalistky si drží náskok, Nabarvené ptáče rekordy netrhá

Minulý týden vtrhlo do českých kin dlouho očekávané válečné drama Václava Marhoula Nabarvené ptáče, které zaujalo kritiky na nedávném festivalu v Benátkách a vyráží i do boje o Oscara. Kasovním trhákem se však během premiérového víkendu nestalo, s 26 tisíci diváků obsadilo třetí místo. První příčka i nadále patří komedii z prostředí beachvolejbalu Přes prsty, druhá hororu To Kapitola 2.