Zažil Woodstock. Člen rockové legendy Ten Years After zahraje v Praze

Hundred Seventy Split, kteří svůj zvuk označují za „power-blues“, mají i vlastní repertoár inspirovaný blues-rockem 60. a 70. let., ale letos zařadili také kompletní setlist, který v roce 1969 odehráli na tomto legendárním festivalu Ten Years After.

„Jde o naši prezentaci historického setu z Woodstocku z roku 1969. To, co uslyšíte, bude přesně tak, jak to Ten Years After odehráli tehdy. Ve stejném pořadí a bez přerušení.“

Nejde o žádnou krádež, protože v aktuální sestavě hraje zakládající člen Ten Years After z šedesátých let, baskytarista Leo Lyons, který éru Woodstocku sám zažil. Lyons vystupoval s Ten Years After od roku 1966 do roku 2014. Navíc s ním dnes zpívá Joe Gooch, kytarista a zpěvák, který se ke kapele Ten Years After připojil v letech 2003 až 2014.

Původní sestava Ten Years After se rozpadla a dvojice pod novou vlajkou Hundred Seventy Split vydala první desku The World Won´t Stop (2010). Postupně přišla i další alba HSS nebo Tracks a živák The Road. Na jaře tohoto roku vydali album Live „Woodstock 69“, koncertní záznam speciálního programu z letošního turné, který uslyší i návštěvníci pražského koncertu.

Legenda blues-rocku

Ten Years After byla slavná britská blues-rocková formace kolem výrazného kytaristy a zpěváka Alvina Leeho, jež během šesté a sedmé dekády dosáhla uznání kritiky i značné popularity. Skupina po skromných začátcích v různých v klubech a změnách názvů prorazila v roce 1967 s debutovým albem Ten Years After.

V roce 1968 už na turné „dobyli“ Ameriku a zároveň vydali druhé album Undead se slavnou zběsile rychlou vypalovačkou I'm Going Home. O rok později přišli se studiovým albem Stonedhenge a hitem Hear Me Calling.

Rok 1969 byl ale významný hlavně proto, že jeli do USA na šňůru a zaujali publikum na Woodstocku, což je katapultovalo ke skutečné mezinárodní slávě. Alvin Lee tam s kapelou zazpíval strhujícím způsobem I'm Going Home a nahrávka se dostala i do filmu Woodstock, čímž sestava v podstatě získala status legendy.

V roce 1970 vydali studiové album Watt, načež přešli pod Columbia Records a vydali tam hitové album A Space in Time (1971), které se stalo v Americe platinovým. Obrovský komerční úspěch asi způsobila i písnička I'd Love to Change the World, patrně nejúspěšnější v jejich kariéře.

V roce 1972 vydali u Columbie další desku Rock & Roll Music to the World a po roce ještě živák Ten Years After Recorded Live. Po desce Positive Vibrations (1974) se sestava rozpadla, ale později se opakovaně zkoušela vrátit.

Skupina vydala i další desky, dokonce ještě v roce 2017 řadové album A Sting in the Tale. Dnes už je ale sporné, jestli Ten Years After vůbec existují. Výrazný frontman Alvin Lee je totiž mrtvý a baskytarista Leo Lyons má jinou skupinu.