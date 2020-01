Wohnout, Sto zvířat, Pipes And Pints, Th!s, Dymytry. Kde se vzaly ty názvy?

Wohnout

„Bylo nám patnáct šestnáct let, neuměli jsme na nic hrát, ale bavil nás punk a doma na pražských Vinohradech jsme měli partičku, se kterou jsme se rozhodli založit kapelu. Rozlosovali jsme si, kdo bude na co hrát, a začali jsme zkoušet a skládat první písně,“ prozradil Právu zpěvák a kytarista Matěj Homola.

Slovo „vohnout“ mělo v mluvě té partičky co do činění se sexuálním stykem s dívkami a členové kapely ho obvykle ve svých kláboseních používali. Na nástroje se ale učili pomalu, a tak chvíli trvalo, než kapela skutečně existovala. Psala se polovina devadesátých let.

„A pak přišel první koncert se skupinou Kurtizány z 25. avenue v pražském klubu Futurum. Do té doby jsme název neřešili, ale protože bylo potřeba nějaký napsat na plakáty, vrátili jsme se ke svému oblíbenému slovu vohnout s tím, že nám to stejně dlouho nevydrží a vymyslíme jiný název. Přidali jsme ještě dvojité w na začátek. A ono to vydrželo. Na rovinu říkám, že mě osobně už ten název nebaví. Bavil mě na začátku, bylo to vtipné. Dnes už mi však vtipný nepřipadá,“ uzavřel Matěj Homola.

Dodal, že kdyby jednou v kapele došlo na hlasování o tom, jestli název změní, byl by pro. Zároveň je si vědom toho, že jméno skupiny nejspíš nehraje tak velkou roli.

„Když jsem poprvé slyšel název Kabát, říkal jsem si, že je hrozný. Pak se mi zalíbila jeho hudba a název jsem přestal řešit. Věřím, že to s tím naším mají lidé podobně,“ dodal Matěj Homola.

Sto zvířat

V letošním roce slaví pražská ska kapela Sto zvířat třicet let. Vznikla na troskách rokenrolové skupiny Matěj Čech.

„V roce 1990 jsme s Tomášem Belkem, spoluzakladatelem naší skupiny, seděli v bistru v Nerudově ulici v Praze. Dneska je tam, mimochodem, směnárna. Vymýšleli jsme název kapely a Tomášovy nápady byly mnohem lepší než mé. Navrhoval třeba, abychom se jmenovali Druhá doba, Trolejbus nebo Rollníci. Já ale tehdy psal také texty, a v jednom byl příběh holky, která se během dne mění v různá zvířata. Ta písnička se jmenovala Sto zvířat v tobě se skrejvá. V jednu chvíli jsem se Tomáše zeptal, jestli by se mu nelíbil název Sto zvířat. A on ihned nadšeně řekl, že ho máme,“ přiblížil Právu zpěvák a klávesista Honza Kalina.

Notýsek se stránkou, na které je asi dvacet navrhovaných názvů pro vznikající kapelu, má dodnes schovaný.

Sto zvířat název vymysleli v baru v pražské Nerudově ulici. Foto: Zdeněk Hejduk

Pipes And Pints

Jedna z mála českých skupin, v jejímž zvuku hrají výraznou roli dudy, je na světě od roku 2006. Její texty jsou v angličtině, což je dáno tím, že původní zpěvák Syco Mike byl z Ameriky a současný Travis O’Neill pochází z Irska, a rovněž tím, že hojně vystupuje mimo Českou republiku.

Dudák Vojta Kalina začínal hrát na svůj nástroj v pochodové kapele, ve které se pojil zvuk dud a bubnů. Ty mívají dost monotematické názvy, například Bohemian Pipes And Drums či Scotland Glasgow Pipes And Drums. Slovo pipes znamená česky dudy. Slovo pints si Kalina vybral kvůli tomu, že Češi mají rádi pivo, pro které je v Británii mírou pinta.

„Až když jsem vymyslel název, došlo mi, že si ho nejenom nikdo nezapamatuje, ale že ho rovněž málokdo bude umět správně vyslovit. Nám se ale líbí a lidem doporučujeme, ať říkají, že jdou na Pipes,“ dodal Kalina.

Vojtěch Kalina z Pipes and Pints. Foto: David Peltán

Mydy Rabycad

Na loňském listopadovém koncertu v pražském Foru Karlín oznámila pražská kapela Mydy Rabycad, že se od té chvíle jmenuje pouze Mydy. Její člen Nero Scartch nicméně Právu proradil, jak vznikl původní název.

„Přišli jsme v roce 2012 na první schůzku týkající se založení naší původně elektroswingové kapely. Saxofonista Mikuláš Pejcha měl u sebe lísteček s náhodně vygenerovaným kódem, na kterém bylo napsané Mydy Rabycad. Přemýšleli jsme i o tom, jak bychom se měli jmenovat, a on ten lístek vytáhl a dal to slovo jako návrh. Nám ostatním přišlo, že je to velmi zvukomalebné slovní spojení.“

Na lístečku byl budoucí název kapely napsaný přesně tak, jak v jejích prvních letech skutečně zněl.

Skyline

Bubeník pražských Skyline Radek Bureš tvrdí, že pravdivá verze vzniku jejich názvu není moc zajímavá. V roce 1997 byl ještě na gymnáziu a patřil mezi ty, kteří poslouchali zasněné indie kapely.

Když pak vymýšlel název pro svou, odrazil se od svého oblíbeného anglického slova sky a pohled do slovníku mu řekl, že slovo skyline znamená siluetu nebo panorama. To se mu líbilo a ostatním z kapely také.

„Život nám zkomplikovala doba, kdy u nás frčela tzv. letadlová hra skyline. Spousta lidí v ní přišla o spoustu peněz. Bylo to nepříjemné, ale nakonec jsme tu dobu i hru přežili,“ usmál se Bureš.

Dymytry. Foto: Petr Horník, Právo

Dymytry

Pražská metalová formace Dymytry šíří o svém názvu verze neoficiální i oficiální. Kytarista Jiří „Dymo“ Urban nicméně Právu prozradil tu jedinou správnou.

„Patřím ke generaci filmových diváků, kteří mají rádi snímky s Rambem, Terminátorem a podobnými akčními hrdiny. Slovo Dimitrij jsem zaslechl ve filmu Mission: Impossible. Byla v něm postava doktora, který se tak jmenoval, a mně se líbilo, jak to zní. Potom jsem ještě někde našel, že Dimitrij byla velká ruská lokomotiva. Rozhodl jsem se, že z toho slova bude vycházet název naší kapely. A protože jsme plánovali hrát tvrdou muziku, musela být tím pádem všechna y v tom slově tvrdá. Bylo navíc jasné, že se to s nimi bude lépe znázorňovat graficky. Dostavila se i řada dalších asociací, a mezi nimi i ta, že se to slovo bude dobře skandovat,“ uvedl s úsměvem Urban.

Na prosincovém velkém koncertu kapely v pražském O2 universu to slovo skandovaly více než tři tisíce diváků.

Lety mimo. Foto: Jaroslav Špulák, Právo

Lety mimo

Rockovou kapelu Lety mimo založili zpěvák a baskytarista Lukáš „Looky“ Klofec a kytarista Mirek „Cvanc“ Cvanciger“ roku 1992 v Turnově. „Byli jsme tenkrát na střední škole. Já pocházím z obce Lety a Looky z obce Mimoň, takže se to nabízelo“ naznačil Cvanc.

„Napadlo mě, že Lety mimo je dvojznačné slovní spojení a mohl by to být hezký název pro naši kapelu. Na začátku devadesátých let bylo navíc v módě odkazovat se na používání různých omamných látek. My na to byli ještě mladí, ale mít ten náznak v názvu nám připadlo hodně cool. Předesílám, že jsme žádné zkušenosti s drogami ještě neměli,“ dodal Looky. „Mimochodem, v době kolem vstupu do nového tisíciletí bylo všechno vesmírné, takže náš název nabral další význam.“

Th!s

Členové pražské kapely Th!s se velice dlouho vůbec nemohli domluvit na tom, jak se budou jmenovat. Vypadávala z nich slova, která následně všichni považovali za hloupá. Čas ale tlačil, blížilo se domluvené turné s kapelou Wohnout a termín pro odevzdání podkladů pro tisk plakátů.

„Ten den jsme se zase na ničem nedohodli. Já pak večer přišel domů, napsal jsem ve wordu na počítači slovo This a kluci mi ho schválili. Ten název je dost nešikovný, toho jsme si vědomi. Honza Homola z kapely Wohnout ho ale dešifroval jako totální hovada ignorující struny,“ dodal baskytarista skupiny Vojta Kotek.

Vojtěch Kotek z kapely Th!s. Foto: Jan Handrejch, Právo

Podle písničky, emocí i seriálu Gorodok

V lednu roku 2016 jsme v příloze Café deníku Právo již vznik názvů několika českých skupin prozradili. Pro úplnost si je krátce připomeňme.

Název pro Buty vymyslel Milan Kaplan. Když v ostravském baru U Waldemara slyšel, že muzikanti, kteří tam seděli, hledají název, poradil jim, ať se jmenují Buty. V ostravském nářečí to znamená boty.

Skupina Divokej Bill přišla ke svému názvu, když byla pozvána na oslavu narozenin kamaráda a musela rychle najít jméno, které by se napsalo na plakát. Zvolila název jedné své písně.

Jméno kapele Chinaski dal Henry Chinaski, literární alter ego spisovatele Charlese Bukowského. Název formace Jelen vznikl roku 2012, kdy začala koncertovat, ale neměla jméno. Natáčela zrovna písničku Jelen, a tak to slovo použila. Název Kryštof vznikl také podle stejnojmenné písně. Byla jednou z prvních, kterou zpěvák a skladatel Richard Krajčo ve svých patnácti letech složil.

„Když jsme v osmdesátých letech ještě na učňáku začínali, hrál s námi na kytaru Máca,“ vzpomínal baskytarista Milan Špalek z kapely Kabát. „Při hledání názvu prohlásil, že se budeme jmenovat Kabát. Jako důvod uvedl, že když nás zakážou, což tehdy bylo celkem běžné, tak to otočíme a budeme se jmenovat Tabák.“

Název Mňága a Žďorp vysvětlil zpěvák Petr Fiala takto: „Měli jsme kamaráda z Nového Jičína, který ta slova používal. Ne dohromady, zvlášť. Nám však přišlo jejich spojení patřičně šílené. Nepamatuju si, co přesně znamenají, ale vycházejí z tamějšího nářečí.“

Zajímavý byl příběh vzniku názvu Mandrage. To slovo vyřkl zpěvák Zdeněk Žorna, který koncert zpěváka Víti Starého a bubeníka Matyáše Vordy jako dar jejich otcům uváděl.

„Řekl nám potom, že den předtím viděl v televizi ruský satirický seriál Gorodok, ve kterém se ptali lidí, jaká znají nová slova. A jeden člověk řekl, že zná mandraže. Je to prý výraz, který se používá, když si nemůžete na nějaké slovo vzpomenout. Tvrdil, že je to slovo, které nahrazuje všechna ostatní,“ řekl Vorda.

Baskytaristu P. B. Ch. zaujal v osmdesátých letech refrén písně skupiny Pražský výběr, v němž se zpívá: „Nafta nad zlato.“ Text však neslyšel zřetelně a registroval pouze tajemné slovo „vanasto“. Na základě toho vznikl název kapely Wanastowi Vjecy.

Skupina Slza, zleva Petr Lexa a Lukáš Bundil. Foto: Universal Music