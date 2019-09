Výtvarník Petr Fiala v surrealistické říši orchidejí

Jeho krajina postrádá lidskou přítomnost, protože ta by v romantických vhledech do lesních tišin působila nepatřičně, až rušivě. Na jednom z obrazů mezi štíhlými kmeny stromů probleskují zlatavé paprsky slunce babího léta. Dopadají do pestrobarevné změti spadaného listí. Díky výše vzpomínané technice vzniká téměř hmatatelný dojem momentu, kde se pozdní teplé léto láme do mírně tlejícího podzimu.