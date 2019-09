Videoklip Veroniky Wildové k písni Milenec Ticho inspiroval svět neslyšících

„Písnička Milenec Ticho je především o samotě a tichu, ve kterém člověk nachází klid. Původně jsme chtěli ve videu použít znakový jazyk, ale když jsem oslovila tlumočníky do znakového jazyka, začal se mi otevírat nový svět. Komunita neslyšících je v České republice početná. Ale protože sluchové postižení není na první pohled vidět, málokdo ví, jak při setkání s neslyšícím komunikovat. Že třeba není dobrý nápad zvyšovat hlas, naopak stačí dobře a jasně artikulovat, komunikovat spíš vizuálně,“ říká Wildová.

„Od toho se odvíjela i myšlenka klipu. V příběhu dvou lidí, ve kterém neslyšící slečna, kterou hraje Lenka Sagulová, učí svého přítele rozumět svému světu, nám šlo především o zachycení běžných situací, se kterými se takový pár potkává. Největším zážitkem pro nás bylo natáčení s tlumočnicí do znakového jazyka Hanou Peškovou. Posláním tlumočníka je překládat neslyšícímu všechno, co se během natáčení na place řekne, aby rozuměl kontextu. Byla to nová zkušenost pro všechny,” dodala Wildová.