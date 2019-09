Velkolepá oslava sedmdesátin Jiřího Korna

Koncept středečního večera v pražské O2 areně byl svěřen do rukou bratrům Cabanovým. Vytvořili téměř tříhodinovou show, která byla působivá a zároveň nebyla estrádou. A přestože bylo slovo dík v samotném názvu koncertu, neděkovalo se příliš, jak se na podobných oslavách stává.

V průběhu večera si zpěvák přizval několik hostů. Na pár písní ho přišli doprovodit kolegové z vokálního kvarteta 4TET, ve kterém v současnosti působí, skladbu Karel nese asi čaj s ním zazpíval Vilém Čok, krásná atmosféra panovala v areně během duetu Byl by hřích, v němž ho doprovodila Lucie Bílá.

V každém případě se jednalo o speciální, téměř tříhodinový koncert, na kterém Korn (jak sám na začátku uvedl) zazpíval to nejlepší, co má. Otázkou je, zda by o něco kratší set nebyl pro takovouto příležitost přeci jen vhodnější.