Umělec Dalibor Bača: Nepociťoval jsem strach, ale respekt

O Vánocích realizoval už čtvrtý takový pobyt. Strávil celý týden ve zvukově izolovaném prostoru, v absolutní tmě a bez jídla. Instalace, kterou provází zajímavé grafické tisky, se nachází ve foyer galerie, potrvá do 31. března. Do té doby se snad dveře galerií pro návštěvníky otevřou.

V roce 2018 jsem realizoval projekt v Nové synagoze v Žilině, jehož výstupem byla vizuální úvaha o konci civilizace. V projektu pro Galerii moderního umění jsem chtěl zkoumat člověka, pokud to ještě jde, a nejjednodušší je pracovat se sebou. Považuji za důležité prožít vlastní zkušenost, která samozřejmě byla opřená o přehled z neurověd, spirituality, filozofie.

Samota, úzkost, deprese jsou výsledkem nejen dnešní pandemie, jsou vyvrcholením. Můj performativní pobyt byl na rozdíl od společnosti dobrovolný. To neznamená, že jsem neuvažoval o paralelách mezi mým uzavřením a uzavřením ohrožených skupin obyvatel. V obou případech je důležitý čas. Záleží, jak s ním pracujeme a jak mu podléháme. Můžeme ho tlačit před sebou v toxickém prostoru sociálních sítí či mediálním světě.

Já jsem tuto dnešní reprezentaci doby odmítl vzít do objektu a koncentroval jsem se na nástroj permanentní meditace. Nepřekročil jsem hranici, když můj společník v objektu, Freudovo Id, chtěl diktovat podmínky bytí v objektu.

Čtvrtý den, když vyčerpáte své myšlenky na to, co jste si do objektu přinesli z venku. Začnete být sám se svým vědomím. Musíte se držet racionálních postupů, díky kterým kontrolujete vlastní úsudek aktuálního bytí.