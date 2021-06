The Black Keys vydali nové album. Je to blues z Mississippi

The Black Keys se dali dohromady v roce 2001 v Akronu ve státě Ohio, jedinými stálými členy kapely jsou dodnes jen Dan Auerbach (kytara, zpěv) a Patrick Carney (bicí). Zaujali syrovým nezávislým rockem, který sice čerpal z kořenů blues, ale výrazně a osobitě je přetvářel. Debutovali albem The Big Come Up (2002), které vzbudilo pozitivní reakce, a po třetím albu Rubber Factory (2004) už začali být slavnější. Dvojice doslova vylezla z garáže a podepsala smlouvu s velkým labelem Nonesuch Records. Za desku Brothers (2010) už dostala tři ceny Grammy.

„Neměli jsme v plánu album, prostě jsme si chtěli zahrát pár písniček, které milujeme,“ vysvětlil Dan Auerbach z kapely The Black Keys vznik alba Delta Kream, které zabrousilo do klasického blues.

„Trvalo to jen den, většina věcí jsou nahrávky na první nebo druhý pokus,“ uvedl.

Všechno jsou to prastaré standardy – čekejte jižanský zvuk, táhlá kytarová sóla, téměř žádné experimenty.

Nahrávání živě, žádné přípravy

„Neprobírali jsme natáčení desky. Absolutně nulová konverzace. Naběhli jsme s Patem do místnosti a prostě jsme to tam vychrlili. Vždycky jsme měli tohle propojení. Je to část toho, kdo jsme.“

Delta Kream oslavuje Hill Country blues ze severu Mississippi, obzvláště odkaz umělců jako R. L. Burnside a Junior Kimbrough. Pro The Black Keys byli zcela zásadní.

„Mohli jsme jezdit po dálnici celou noc a poslouchat je. Byla to pro nás nekonečná inspirace. Strašně se nám líbilo, jak to bylo syrové, jak to bylo prosté. Někdy to mívá šarm The Shaggs, někdy to zní jako Velvet Underground nebo Grateful Dead. Je to hypnotické,“ vysvětlil Auerbach, který zpívá blues i hodně vysokým falzetem, což může některé posluchače docela překvapit.