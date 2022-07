Spisovatelka Lucie Faulerová: Domov je asi nejdůležitější věc vůbec

Asi je to nejdůležitější věc vůbec. Mé hrdinky ho hledají pravděpodobně proto, že to bylo vždycky i mé osobní téma. Nesla jsem si dlouho takový životní pocit vykořeněnosti, v dětství jsem rodinné zázemí měla dost vratké a asi jsem si až donedávna nějaké to doma ustavičně hledala.

Docela záhy jsem pochopila, že domov je spíš o stavu mysli, o životním pocitu a o mém vztahu s lidmi, s nimiž si svůj život zabydluju. Získává pro mě úplně novou hodnotu, už to není něco, co jsem hledala pro svůj klid a bezpečí, už je to především něco, co chci zajistit, jak nejlíp umím, samozřejmě se svým mužem, naší dceři.