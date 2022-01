Spisovatelka Dita Táborská: Posunula se mi perspektiva vnímání

Nicméně i má mongolská zkušenost se lehce propsala do mé dřívější knihy Malinka. V Černých jazycích navíc hraje vedlejší úlohu Mongolka. Všechny nabrané zkušenosti se tímto způsobem do tvorby promítají.

Jde spíše o jednotlivosti. Kupříkladu ve chvíli, kdy se vysmívá tchajwanské obezřetnosti, co se týče zákazu vstupu do oceánu tam, kde to není výslovně povoleno. Obvyklou situací je, že cizinci mají tendenci bezhlavě se vrhat do vody a podceňovat sílu nebezpečných spodních proudů, což jsem sama zažila.