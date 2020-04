Skupinu Olympic opustil kvůli zdraví klávesista Jiří Valenta. Vzniká její nová deska

„Milí příznivci skupiny Olympic, dospěl jsem k závažnému a velmi těžkému rozhodnutí. Vzhledem k mému neutěšenému zdravotnímu stavu jsem nucen skupinu opustit. Neumírám, ale hrát nemohu. Jsem totiž totálně vyhořelej včetně zdravotních problémů v rodině. Vím, že se zcela jistě k muzice vrátím, jen co se dám trochu dohromady. Strávil jsem s Olympikem 34 let nádherného života a nikdy na to nezapomenu. Věřím, že si kluci najdou náhradu a budou pokračovat dál. Budu jim držet v této nedobré době palce. Ať žije Olympic,“ napsal Valenta na vysvětlenou.