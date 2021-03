RECENZE: Vězňova žena. Lovestory v nacistickém zajateckém táboře

Tak Izza potká britského vězně Billa Kinga a mladá dvojice se do sebe zamiluje. Následuje společný útěk, zatčení a pobyt v táboře. To vše již Izza absolvuje v převlečení za muže, vydává se za němého vojáka.

Nebýt prologu popisujícího zadržení páru, jevil by se román britské autorky Maggie Brookesové na samém počátku jako další z příspěvků do edice červené knihovny. A navíc s těžko uvěřitelným dějem. Je nesnadné si představit, že se dívka s britským vězněm téměř před očima nacistických dozorců sblíží natolik, že jsou schopni útěk nejen naplánovat, ale i zrealizovat, dokonce se tajně vzít. Jenže příběh je založen na skutečné události a znovu tak dokládá, že život bývá často zajímavější než smyšlené vyprávěnky.

Vymyslela proto Izzu a Billa, aby mohla jejich zvláštní příběh vyprávět. A vyprávění je to syrové a tíživé, jak už to u válečných osudů bývá. Nechybí napětí, velké emoce ani humor, který pomáhá přežít. Linii děje narušuje jen trochu nepochopitelné střídání osoby vypravěče. Většinou je jím Izza, to jsou ty čtivější části. Pohled Billa je však interpretován ve třetí osobě. To narušuje plynulost čtení a rozptyluje pozornost, když se čtenář musí zpětně ujišťovat, kde se story zrovna nachází.