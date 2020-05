RECENZE: V přímém ohrožení. Příhodná četba v době koronaviru

Svět v knize není ohrožen koronavirem, ale mnohem nebezpečnějšími viry ebola a marburg, jejichž smrtnost se pohybuje mezi osmdesáti až devadesáti procenty. Jde sice o fiktivní příběh, vychází ale ze skutečných dat popisujících vypuknutí epidemie eboly v rovníkové Africe v roce 2018.

Steven Dunbar je hlavní vyšetřovatel Vědeckolékařského inspektorátu britského ministerstva vnitra a jako takový zasahuje všude tam, kde policii chybí odbornost. Zápletka příběhu je možná trochu křečovitě zahájena, když on a jeho partnerka, pediatrička Tally, u snídaně poslouchají rozhlasové zpravodajství informující o epidemii eboly v africkém Kongu.

Oba jsou hned ten den nezávisle na sobě do problematiky vtaženi. Dunbar přes případ dvou stejným způsobem zavražděných lékařů, Tally skrz neodbytný pocit, že se má jako dobrovolnice do Konga vydat. To, že se i rozuzlení nakonec obou přímo osobně dotkne, lze označit za ne zrovna pravděpodobný vývoj.

Příběh přesto nepostrádá napětí. I když se čtenář musí zpočátku prokousat textem plným odborných výrazů, děj má spád. A to i proto, že problematika již není veřejnosti cizí a mnohé z terminologie se stalo běžnou součástí našich životů. Dialogy jsou však místy vyloženě nepřirozené, když jejich aktéři stále dokola celou větou opakují to, co již řekli nebo si před tím mysleli. Působí pak jako secvičené představení s cílem vše důkladně znovu vysvětlit.

To, co by v knize mohlo vypadat jako rozvíjení konspiračních teorií, se nyní však nezdá nereálné. Vždyť i největší světoví státníci dnes zmiňují varianty umělého vytvoření viru či dokonce úmyslného šíření pandemie. O zpochybnění důvěryhodnosti mezinárodních institucí v čele se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) nemluvě.

Právě díky tomu se knize daří i v pragmatickém čtenáři tíhnoucímu k povzdechu, že to se nemůže ve skutečnosti stát, zasít semínko strachu.

Ken McClure: V přímém ohrožení Alpress, překlad Jan Mrlík, 271 stran, 319 Kč