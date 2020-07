RECENZE: Smrt na festivalu. Běžná detektivka ze zajímavého prostředí

I tentokrát zůstal Anholt v uměleckém prostředí. Zatímco v loňském příběhu byla obětí performerka, kterou na její vlastní výstavě našli mrtvou v nádrži formaldehydu, tentokrát je obětí Ethan Flynn, zpěvák skupiny Stigma. Zemřel při vystoupení své kapely na největším pódiu britského festivalu před zraky stovek tisíců diváků, když jím projel elektrický proud poté, co začal hrát na svou oblíbenou kytaru Excalibur.

Vyšetřování vede nesourodá dvojice detektivů. Shanti Joyceová je velmi pragmatická a realistická žena, Vince Caine ezotericky založený muž s rozvážným a bystrým úsudkem. Ve skutečném životě by vedle takové ženy asi nemohl fungovat ani na osobní, ani na pracovní bázi.

Během celého příběhu se do sebe navíc rádoby s nadhledem strefují. Mnohdy je to ale spíše rozpačité a příběhu to rozhodně nepřináší nic pozitivního.

Obal knihy. Foto: Metafora

Smrt na festivalu je dlouhou dobu nezáživná detektivka, v níž má každá postava jasnou tvář a autor se nesnaží vykreslit ji v dalším kontextu. Tyrone Flynn, bratr oběti, je například tak negativní a vzteklý, že by to ve skutečnosti sotva vydržel. Jinou roli však v knize nedostal, a tak se od začátku do konce chová nesnesitelně.

Teprve s blížícím se závěrem knihy se začínají dít věci dramatické i drastické. Přibydou další mrtvoly, za jejichž skonem je nenávist k hudbě, a v jednom okamžiku možná čtenáře přejde chuť kupovat si zmrzlinu.

Dojem z do té doby fádní detektivky, která se vyfabulovaná a s vymyšlenými hrdiny odehrává na existujícím festivalu, to trochu zlepší. Rozhodně to však Anholta neposune mezi autory, na jejichž další knížku se čeká netrpělivě.

Laurence Anholt: Smrt na festivalu Metafora, překlad Lubomír Veselý, 320 stran, 349 Kč