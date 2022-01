RECENZE: Pop talent Tomáše Kluse trochu rozmělňuje

Tomáš Klus zasadil do svých písní řadu témat. Foto: Lucie Levá

Tomáš Klus zasadil do svých písní řadu témat. Foto: Lucie Levá

Tomáš Klus prošel na své umělecké cestě proměnou. Vyvíjel se hudebně i v názorech, nabíral k přetřesu do svých textů nová témata. Pohyboval se přitom ve výrazově stabilním písničkářském hájemství, a to i s kapelou za zády. Na svém novém albu Cítím se rozhodl udělat další krok. Vešel do popového světa.