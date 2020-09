Programový ředitel Jan Simon: Dvořákova Praha sází na mladé

To, že mladí umělci, kteří stojí na prahu své kariéry, dostanou příležitost vystoupit po boku renomovaných umělců a hvězd interpretační scény, má být i motivačním impulsem pro jejich vrstevníky. S tím pracoval koncept letošního ročníku od počátku, bez tušení toho, že nějaká pandemie nastane.

Akademie si dala za cíl rozvíjet odkaz Antonína Dvořáka. Jeho součástí je i odkaz pedagogický a řekl bych také sociální. Dvořák nikdy nezapomněl, že aby se mohl opravdu svobodně věnovat komponování, pomohlo mu k tomu státní stipendium, které pobíral v letech 1875 až 1879. Vždycky pak prosazoval velmi silně podporu talentovaných umělců, zejména pak během působení na konzervatoři v Praze i v New Yorku.

Proto jsme se rozhodli navázat partnerství s Českým rozhlasem a společně pokračovat ve více než padesátileté úžasné tradici soutěže Concertino Praga. Slyšet finalisty v takovém slovutném sále, jako je Dvořákova síň Rudolfina, a uvítat je na našem festivalu, to byl velký zážitek. Tím myslím pro ně i pro nás ostatní.

Pro diváka je to možnost detailnějšího vhledu do procesu vzniku vrcholné interpretace. Tedy poučení nejen pro mladé umělce, ale svým způsobem i pro publikum. A navíc se při tom dá zažít i legrace díky uvolněné tvůrčí atmosféře.

Jistě. Oba jsou to mimořádně nadaní skladatelé a třeba Brouskova La Petite Joie měla světovou premiéru v Japonsku, ale nebyla provedena v Evropě. Každopádně nám připadá takzvaně dvořákovské, když pomůžeme komponujícím souputníkům, aby se jejich hudba potkala s českým publikem. I to je vklad do hudební a kulturní budoucnosti.