Proč jsme agresivní? Lidi i zvířata zkoumá Anatomie lidské destruktivity

Ronald D. Laing ve Falešném self rozpracoval teorii o člověku v pozici outsidera, který se odcizil sám sobě a společnosti, nemůže prožívat sebe samého či ostatní jako skutečné. Vytváří si proto falešné self, přes které se konfrontuje s vnějším světem i s vlastním zoufalstvím. Dezintegrace jeho skutečného self jde ruku v ruce s rostoucím pocitem neskutečnosti jeho falešného self, až do bodu, kdy se v podobě akutního schizofrenního zhroucení dezintegruje celá osobnost.