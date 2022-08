Příjemný den na Szigetu korunoval koncert Tame Impala

Norská zpěvačka Sigrid svůj koncert na hlavním pódiu pojala vizuálně dost minimalisticky, jen se čtyřčlennou kapelou, v černém a s minimálními projekcemi. Energie se jí ani skupině ale upřít nedala, naopak. A pěvecký výkon byl také na výbornou. Byl to ideální vstup do festivalového dne.

Na vedlejším pódiu se tou dobou rozehrávali Palaye Royale, americko-kanadská rocková parta, která se před pár dny představila v Praze. Jakmile koncert odstartovala, ozvaly se vlivy americké nezávislé rockové scény sedmdesátých let i emo-rocku nultých let. Bylo to zajímavé spojení a poctivý koncert.