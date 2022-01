Padouch, nebo významná osobnost? Před 140 lety se narodil spisovatel Ivan Olbracht

„Ještě v devadesátých letech přijel do Semil herec Miroslav Donutil (asi nejznámější divadelní i filmový představitel Nikoly Šuhaje) i s Olbrachtovou dcerou. A to se ještě na Olbrachta vzpomínalo sice opatrně, ale jen v tom pozitivním,“ připomíná Miroslav Šnaiberk, ředitel Muzea a Pojizerské galerie v Semilech, instituce, která sídlí v Olbrachtově rodném domě.

Obrazy z Ruska by podle svých slov doporučil jako apel nebo varování, ukazující, jak si dnes dávat pozor na to, jaké informace se k nám dostávají a jak je důležité je přijímat z více zdrojů. „Aby lidé nečetli jen Golet v údolí. Ten ať si přečtou také, ale vedle něj i tu syrovou, fanatickou propagandu.“

Ještě kontroverznější, i když pořád dosti nevyjasněné, je pro historiky Olbrachtovo působení v době protektorátu. Ačkoliv byl polovičním Židem po mamince i komunistickým intelektuálem, období protektorátu přežil bez velkých tahanic a problémů. „Dodnes je to záhadou, že se perzekuci a transportům vyhnul. A to i přesto, že ho ve Stříbřeci na Třeboňsku, kam se uklidil, dvakrát navštívilo gestapo,“ líčí Miroslav Šnaiberk.

„Připomeneme si ho v hodinách jako spisovatele, ale právě proto, že je to kontroverzní postava, tak si ho nebudeme připomínat žádným zvláštním pietním aktem nebo něčím podobným,“ řekl Právu Jindřich Vojta, ředitel semilského gymnázia Ivana Olbrachta, a jedním dechem dodal, že víc než spisovatelovo výročí připadající na čtvrtek řeší to, jestli v ten samý den bude v provozu škola a jestli zavře deset školních tříd nebo jen dvě. „Máme prostě jiné starosti. Víme, že má Olbracht výročí a připomeneme si ho v hodinách. Ale to až za situace, kterou budeme schopní zvládnout,“ dodal.

Muzeu by se podle něj líbilo, kdyby proběhla širší diskuse i s ohledem na školy, protože by muzejníky zajímalo, jak dnes učitelé o Olbrachtovi vykládají. „Přemýšleli jsme proto o sympoziu, na které bychom pozvali odborníky z různých oborů a podebatovali si, co dnes Olbracht ještě ve společnosti znamená. Ale je otázka, koho by to kromě nás, účastníků sympozia, ještě zajímalo,“ dodal v mírné nadsázce ředitel muzea.