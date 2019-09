Ondříček při natáčení Zátopka vdal Issovou za Neužila

„Jaké to je, vdávat vlastní ženu?“ ptám se Ondříčka a ten skoro překvapeně odpovídá: „No to mě vlastně ani nenapadlo, tuhle souvislost ani nevnímám,“ usmívá se a pak dodává: „Je to dobré, aspoň vidím, jak jednou bude Martha na svatbě vypadat. Ty šaty jí sluší a když tak jí uděláme bránu z oštěpů,“ dívá se se zalíbením na svou životní partnerku Issovou a připouští, že je možná natáčená svatba bude inspirovat k té vlastní.