Nová DVD: Dumbo, Psí veličenstvo Corgi, Řbitov zviřátek a After: Polibek

Doktor Louis Creed se s rodinou přestěhoval do domu na kraji lesa. V něm se ukrývá hřbitov, kam místní děti odnepaměti pohřbívají svá zvířata. Zatímco lékař Louis se ke smrti staví pragmaticky, jeho žena chce před „vědomím konečnosti“ chránit své děti. Když soused najde ležet u cesty mrtvého kocoura jejich dcery Ellie, je to on, kdo rodičům prozradí, že když kocoura co nejdřív pohřbí na zvířecím hřbitově, nebudou muset dceři nic říkat. Kocour se vrátí. Ale trochu jiný...