Nejlepším světovým albům loňska vládne několik jmen. Uspěly Olivia Rodrigo či Jazmine Sullivanová

Rolling Stone

1. Olivia Rodrigo – Sour

2. Adele – 30

3. Rauw Alejandro – Vice Versa

NME.com

1. Sam Fender - Seventeen Going Under

2. Little Simz - Sometimes I Might Be Introvert

3. Wolf Alice - Blue Weekend

Pitchfork

1. Jazmine Sullivan - Heaux Tales

2. L’Rain - Fatigue

3. Tyler, the Creator - Call Me If You Get Lost

BBC

1. Little Simz - Sometimes I Might Be Introvert

2. Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra - Promises

3. Olivia Rodrigo - Sour

Album of the Year.com

1. Self Esteem - Prioritise Pleasure

2. For Those I Love - For Those I Love

3. Little Simz - Sometimes I Might Be Introvert

Insider

1. Olivia Rodrigo - Sour

2. Lorde - Solar Power

3. Tyler, the Creator - Call Me If You Get Lost

Vulture

1. Jazmine Sullivan - Heaux Tales

2. Low - Hey What

3. Esperanza Spalding, Songwrights Apothecary Lab

Ultimate Classic Rock

1. Robert Plant, Alison Krauss - Raise the Roof

2. Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham

3. Neil Young - Barn