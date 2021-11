Na Variacích v Karlových Varech se spojil film s hudbou

„Když jsem Boží ruku v Benátkách viděl, hned jsem volal výkonnému řediteli Kryštofovi Muchovi, že mám možná film pro Variace,“ řekl na úvod umělecký ředitel festivalu Karel Och. Ukázalo se, že to byla skvělá volba.

Jde o nejosobnější Sorrentinův film, který vychází z jeho mládí prožitého v osmdesátých letech v Neapoli. Jeho hrdina, zhruba sedmnáctiletý Fabietto Schissa, vyrůstá ve velké rodině, v níž pospolitost, častá setkávání, oslavy a to, že se každý plete každému do všeho s vervou vpravdě italskou, patří neodmyslitelně k životu.

„Byla to trošku Maradonova hlava a trošku Boží ruka,“ řekl legendární fotbalista po sporném gólu, jímž v roce 1986 vyřadil Anglii z mistrovství světa a Argentinu poslal do semifinále. A Boží ruka zasahuje i do života mladého Fabietta, který prožije krásné chvíle, diváci spolu s ním mnoho kouzelných okamžiků i skvělého humoru.