Na Soundtracku zpíval i Neckář. Festival zakončily písně Queen

Velké překvapení čekalo na návštěvníky nedělního odpoledního koncertu na čtvrtém ročníku Mezinárodního festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady. Písničku z pohádky Šíleně smutná princezna si přišel zazpívat Václav Neckář. Večer pak zněly skladby skupiny Queen s českými texty nachystanými pro muzikál We Will Rock You.