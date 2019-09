Na Rock for People přijedou Green Day a Fall Out Boy. Festival bude už v červnu

Pořadatelé hudebního festivalu Rock for People oznámili, že příští rok na něm vystoupí americké skupiny Green Day, Fall Out Boy a Weezer. S ohledem na termín evropského turné Green Day se nicméně akce uskuteční o dva týdny dříve než obvykle, a to 18. až 20. června 2020.