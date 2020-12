Michal Malátný ze skupiny Chinaski: Díky Jiřímu Suchému se nebojím psát

Jaký byl s ohledem na pandemická omezení váš letošní rok?

Měli jsme s Chinaski štěstí, protože jsme přes léto docela dost hráli. Osobně pak pozitivně vnímám, že jsem si konečně mohl pořádně užívat, a pořád si užívám, rodinný život tak, jak se mi to v posledních letech nepodařilo.

Myslím si, že je dobré, že se člověk musel zastavit a mohl si srovnat věci v sobě i kolem sebe. Nejenom tedy, že jsem fyzicky uklidil doma a na chalupě, ale urovnal jsem si spoustu věcí i v sobě. Kromě toho jsme s kluky z kapely napsali spoustu nových písniček.

Scházíte se a skládáte?

Jsme ve spojení na dálku. Každý si doma točí nápady a pak je dáváme dohromady. Máme nastřádanou spoustu dobrých nápadů, na kterých dál pracujeme, a dvě hotové nové písničky, které jsou podle mě naprosto skvělé.

Takže vám vlastně současná situace docela vyhovuje…

Nechci se rouhat, ale dá se říct, že ano. Je to samozřejmě i proto, že mi zatím nedošly peníze, takže to ještě nějaký čas takhle vydržím. Na živé hraní se samozřejmě těším, ale pořád mi tak docela nechybí.

Chinaski své turné přeložili na květen příštího roku. Už dnes je ale, vzhledem k vývoji situace kolem koronaviru, jeho konání nejisté. Věříte, že v květnu bude možné hrát?

Uvidíme. Přeložili jsme turné a museli jsme zrušit vánoční koncerty, které se měly odehrát venku.

Máme na to svou teorii. Koronavirus kopíruje průběh takzvané španělské chřipky před sto lety. Zatím je to dost podobné, a když to tak bude pokračovat, v únoru a březnu příštího roku přijde třetí vlna, které nebude tak silná, v dubnu by se to mohlo srovnat a od května bychom se mohli vrátit do normálu.

Myslíme si, že to tak bude, spoléháme na to. Snad bychom v květnu mohli na turné vyrazit. Nemyslím si, že půjde o velké koncerty pro tisíce lidí, ale věřím, že bude moci přijít aspoň pět set diváků. Těšíme se na to.

Ovlivnila současná doba nějak vaše nové písně či hudební nápady?

O covidu nezpívám, to ne. Je ale pravda, že nové písně jsou dost smutné. Těžká doba se v nich podle mě odrazila.

Předpokládám, že nemáte ani žádné aktivity mimo kapelu, tedy ty divadelní.

Nemám, divadla nehrají. Vzniká ale jiná věc. Přesně před rokem jsem požádal Jiřího Suchého, jestli by pro kapelu Chinaski napsal text. Líbilo by se mi, kdybych ho mohl zpívat. No a teď na to došlo.

Asi před týdnem mi Jiří Suchý napsal mail, že teprve teď objevil ve své poště demosnímek naší písničky, že se mu líbí a text přes Vánoce napíše. Možná se mi tedy splní sen. To, že si Jiří Suchý zřejmě najde na text pro Chinaski čas, je jedna z výhod, které karanténa přinesla.

Podle čeho jste pro něj písničku vybrali?

Poslali jsme mu píseň, kterou jsme nahráli jen tak na španělku v šatně. Vymyslel ji náš baskytarista Tomi Okres. Já se pro ni pokoušel napsat text, ale moc se mi to nedařilo. Po čase jsem si řekl, že zkusím poprosit Jiřího Suchého, třeba to pro nás udělá. A vypadá to nadějně.

Proč si přejete ve skladbě Chinaski zpívat text od Suchého?

Je pro mě v psaní textů největší vzor. Hraju navíc v divadle Semafor, takže se má žádost o spolupráci nabízela.

Inspiruje vás při psaní vašich textů?

V Semaforu hraju posledních pět let, a myslím si, že kdybych v něm nehrál, texty na našich posledních třech albech by vypadaly dost jinak. Jiří Suchý mě nejenom inspiroval, ale nabil mě i chutí a energií k tomu psát.