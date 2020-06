Michal Horák zpívá i tančí s Terezou Balonovou v klipu k písni V toleranci

„S Terkou se známe už několik let. Vystupoval jsem tehdy na gymnáziu Špitálská v Praze v rámci školního festivalu a přede mnou tam hrála tamní školačka se skvělou vlastní tvorbou, která řezala do kytary a geniálně pracovala s looperem. Byla to Terka. Od té doby jsme zůstali v kontaktu a v momentě, kdy mělo dojít na tento slaďák, byla pro mě jasnou volbou,“ vysvětluje Horák.