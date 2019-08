Metallica předala šek v hodnotě 1,8 milionu korun na obědy pro děti

V součtu je to téměř čtyřikrát více než loni, kdy se kapela na této aktivitě podílela u nás poprvé a darovala z prodeje vstupenek 475 tisíc Kč, což pokrylo nákup 19 tisíc obědů.

Obědy pro děti je jeden z projektů obecně prospěšné společnosti Women for Women, v níž se už takřka sedm let starají o to, aby i dítě, jehož rodiče si nemohou dovolit hradit školní obědy, mohlo jít na oběd se svými spolužáky.