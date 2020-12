Manipulace. Covid zneužívají elity, varuje Csáková v novém klipu

O další doprovod se postaral Horkého Kamelot. Spolupráce mezi Ilonou a Romanem není žádnou novinkou, trvá stejně jako jejich přátelství už několik let a přinesla už více písní. Ovšem nová balada, která je jasným protestním songem, je právě díky námětu i textu zcela ojedinělá.

I když oba říkají, že na písni i klipu pracovali jako rovnocenní partneři a autoři, je to nakonec Horký, který se podepsal pod hudbu a text balady, byť v klipu V dlouhém zatmění jde o žalobu, která nezakrytě odsuzuje postoje a postupy, které pandemii provázejí, a je to především postoj Ilony Csákové.

„Oba, tedy Roman i já, se kterým se znám řadu let, cítíme zinscenovanou obludnost, které se říká covid-19. Podle našeho názoru nemoci zneužívají jednotlivci či světové elity, kterými jsme manipulováni. Ve prospěch jejich zájmů, ekonomik či přímo vznikajících řádů v zájmu těchto manipulátorů, kteří v pozadí stojí. Měli bychom si všichni uvědomit, že nám postupně kradou naši svobodu, že nás krok za krokem dostávají do postavení, které sami chtějí. A i o tom naše píseň je,“ řekla Právu Ilona Csáková.

„Někdo tahá naše provazy, mocní, co nikdy pravdu nepoví vedou nás bažinami dál.“ To je jen jeden z veršů, který jasně dává najevo, jak nedůvěřují opatřením, která pandemii provázejí.

„S Ilonou si už léta rozumíme muzikantsky i lidsky a opravdu máme oba intenzivní pocit, že mnoho věcí, které se zde dějí, slouží hlavně k tomu, aby se mohl někdo zviditelňovat, aby nás mohl někdo ovládat. Zcela jistě vznikly nové posty pro tyto poradce a jejich týmy, určitě se pro ně našly peníze. Kolik už se vyhodilo v podstatě v tichosti, miliardy za předražené nákupy zdravotnického materiálu, za pronájem nemocnice, která mohla být zadarmo jinde a podobně. To vše jsou věci, které nás trápí a které se snažíme písní říct. Klip jsme pustili do světa zatím jen virtuálně, ovšem jakmile to bude jen trochu možné, budeme ji hrát i naživo. Ostatně není jen o opatřeních spojených s epidemií. Vždyť s manipulací více či méně skrytou se setkáváme i jindy,“ dodává Roman Horký.