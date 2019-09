Lucie nabízí klip Než tě rozkradou. Inspiroval ji steampunk

Skladba Než tě rozkradou vznikla během natáčení alba EvoLucie za pár chvil. „Přijel jsem ráno do studia s novými klávesami a hned u druhého zvuku, který jsem na nich zkoušel, mě napadl motiv písničky,“ vzpomíná na vznik Michal Dvořák. Motivu se okamžitě chytil Robert Kodym a za chvíli byla skladba na světě. „Robert měl navíc v kapse koncept nového textu, který jej napadl den před tím, a do hudebního nápadu se skvěle hodil,“ dodal Dvořák.

Silné pocitové svědectví o nenaplněné lásce do klipu zpracoval slovenský režisér Karol Vosátko. „I v životě platí, že to, za čím se člověk žene, mu utíká. A naopak. Co nahání nás, před tím zase utíkáme my. A o toto schéma v podstatě v klipu jde. Jsou to krásné a kruté pocity zároveň, které změní život tak, že už nikdy není stejnýj jako doposud,“ popsal režisér.