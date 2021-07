Kytary a harmoniky z Ameriky. Svátek blues v ČR začne 11. listopadu

Kirk Fletcher je brilantní kalifornský kytarista hrající moderní blues s rockovými prvky, který sbíral zkušenosti jako dítě v kostelní kapele. Později hrál mimo jiné s Joem Bonamassou, Erosem Ramazzottim nebo kapelami The Fabulous Thunderbirds a Mannish Boys. Čtyřikrát byl nominován na americkou Blues Music Awards. Vydal alba jako I'm Here & I'm Gone, Shades of Blue, My Turn, Burning Blues (Live at the Baked Potato) a Hold On.