Kurátor a galerista Jan Čejka: Koukám výtvarníkům přes rameno

Navštěvoval jsem Malostranské gymnázium v Praze a po škole si vždycky zašel na Kampu vyhrát něco do klobouku, na což rád vzpomínám. Bavilo mě veřejné vystupování i zodpovědnost sama za sebe. K přechodu k jinému typu umění se pojí to, že jsem v dětství neustále chodil na výtvarku. Všem jsem koukal přes rameno a dodnes s autory rád konzultuji tvorbu. Tím jsem dospěl ke kurátorské práci.

To s tím galeristou jsem o sobě napsal zhruba v jednadvaceti letech. Teď už bych to asi netvrdil, protože studenti mívají bytové galerie. A coby kurátor se mám ještě dost co učit. Jsou to lidé na pozadí a je jich velice málo, protože potřebují desítky let sbírat důvěryhodnost. Pak když třeba požádají prestižní galerii o zápůjčku vzácného díla, tak jim to vyjde.