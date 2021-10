Končíme, ale zpívat se nepřestane, rozloučil se Spirituál kvintet

„Odehráli jsme šestnáct rozlučkových koncertů a pokaždé to bylo stejné. Program byl v podstatě stejný, lidé se s námi pokaždé loučili. Zažili jsme šestnáct výjimečných koncertů, což je v téhle branži opravdu neobvyklé,“ řekl Právu těsně po skončení posledního vystoupení zpěvák Jiří Cerha.

„Lucerna je komplet, bohužel u nás na scéně to tak není. Schází jeden mikrofon, za nímž stál Dušan Vančura. On tu nebude, ale jeho písně ano,“ pokračoval Tichota.

„Jsme šťastní, že stejně jako první náš koncert i ten poslední se koná v době vzrůstajících nadějí,“ dodal ještě s odkazem do výsledky posledních parlamentních voleb Tichota.

O písničce Kovbojův nářek Tichota prozradil, že to byla vůbec první studiová nahrávka jejich bývalého člena Karla Zicha. A také že ji hráli v listopadu 1963 v pražském Divadle Na zábradlí jako poctu americkému prezidentu Johnu Kennedymu, to když se během koncertu dozvěděli, že byl zastřelen při návštěvě Dallasu.

Příjemným zpestřením byla takzvaná báseň na tři slova od Františka Novotného, dlouholetého textaře a spolupracovníka Spirituál kvintetu. Diváci mu ve svých výkřicích zadali slova „jeskyně, miminko, morče a katamarán“ a on s jejich použitím napsal během tří následujících písniček báseň, kterou s finálním poděkováním kapele za její existenci přednesl nadšeným divákům.

Druhá část večera byla přenášena v přímém přenosu Českým rozhlasem. Jiří Tichota přivítal v sále hudebního publicistu Jiřího Černého, který písně Spirituál kvintetu zařazoval na začátku jeho kariéry do svého rozhlasového pořadu Houpačka. A pak následovala série nezapomenutelných světových tradicionálů, spirituálů, folkových či bluegrassových skladeb opatřených většinou českými texty, přičemž každá končila dlouhotrvajícím potleskem.

Velké finále začalo písněmi Až se k nám právo vrátí, Za svou pravdou stát a Kocábka. „Ten, kdo by měl děkovat, jsme my,“ řekl v tu chvíli již znatelně dojatý Tichota divákům. „Bez vás by naše práce nebyla k ničemu, bez vás by píseň Spirituál kvintetu nebyla tak dlouhá.“