Koncert Jazz on Screen se v Praze konal podruhé

Výběr ukázek byl skutečně rozsáhlý. Od známého hitu Feeling Good nebo klasického jazzového tématu Autumn in New York, přes proslulé Legrandovy skladby z filmů Dingo a Paraplíčka ze Cherbourgu, až k velkému Hawkinsovu superhitu 60. let I Put a Spell on You. V písni I Will Wait for You si sice Pospíšil aranžérsky pohrál s tématem možná až příliš, ale publiku to nikterak nevadilo, naopak to velice ocenilo.