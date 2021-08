Karel Heřmánek ml. o básníkovi vyprávějícím příběh Iliady: Je to takový moderní Sisyfos

Jak vznikl nápad uvést Iliadu?

Režisér Guy Robert, vůdčí osobnost souboru Prague Shakespeare Company, nastudoval toto zpracování Iliady v americkém Houstonu, kde za ně dostal ocenění. Inscenaci pak uvedl v Praze ve Stavovském divadle, kde jsem ji viděl a naprosto mě uhranula.

Hra měla v New Yorku premiéru v roce 2012, takže jde o zcela současný pohled na Homérův epos a je to velmi silný text. Rozhodli jsme se ho uvést v Divadle Bez zábradlí, kde se snažíme vedle zábavného repertoáru zařazovat i náročnější tituly, jakým byla inscenace Po konci světa.

Ačkoli Iliadu režíruje Guy Roberts, nepůjde o kopii jeho první inscenace, už pro český překlad, kterého se zhostil můj bratr Josef, jiné herecké obsazení i jiný kontext. Na rozdíl od Ameriky, kde je vnímáno hlavně téma patriotismu, v našem prostředí to je téma lidského hněvu, které prostupuje příběh Iliady a na něž odkazuje postava básníka, současně i vojáka, prošlého mnoha válečnými konflikty.

Myšlenka, že hněv plodí jen další hněv, je stále aktuální. V době covidové pandemie, kdy jsem se text učil, jsem vnímal, že tato společnost byla, po počáteční solidaritě, hněvem velmi nasáklá. Takže i v tomto směru má hra šanci diváky oslovit, nejen samotným tématem války.

Válka je pro nás vzdálená, málo si uvědomujeme, že je v různých částech světa stále přítomná, v případě balkánského nebo ukrajinského konfliktu dokonce velmi blízko…

Ve hře jsou vypočítávány hlavní válečné konflikty historie, je jich více než sto čtyřicet. Válečné téma je stále živé a postava básníka z Iliady se to divákům snaží vysvětlit. Je to takový moderní Sisyfos, odsouzený stále dokola vyprávět příběh války, a přitom ví, že je těžké, ne-li marné lidi tímto poselstvím poučit. Básníka doprovázejí dvě múzy, houslistka a zpěvačka.

Iliada se hraje v Divadle Bez zábradlí. Foto: archiv Divadla Bez zábradlí

Znamená to, že v inscenaci má své místo i hudba?

Má v ní zásadní podíl. Samotný tvar vyprávění lze přirovnat k melodramu, v němž je slovo s hudbou provázané. Zároveň se s ní pracuje i filmovým způsobem, kdy spoluvytváří atmosféru. A jistě je to i odkaz na antické divadlo a vyprávění, které bylo rovněž prostoupeno hudbou.

Autorem hudby pro naši inscenaci je Patrick Neil Doyle, s nímž jsem už několikrát spolupracoval, dokonce i s jeho otcem, který je dvorním skladatelem režiséra Kennetha Branagha, jeho divadelních inscenací i filmů. Na Letních shakespearovských slavnostech na Pražském hradě jsem spolu s otcem účinkoval na symfonickém koncertu, kde jsme přednášeli úryvky z Hamleta do filmové hudby Patricka Doyla staršího.

Jste jediným interpretem velkého objemu textu. Byl to pro vás náročný úkol?

Jeden z nejnáročnějších, které jsem dosud zažil. Ale já jsem se do toho úkolu zcela zamiloval. Paradoxně mi pomohl covid a uzavření divadel, kdy jsem získal víc času text zvládnout. Chtěl jsem ho umět dřív, než začneme s Guyem zkoušet.

Načetl jsem si text do diktafonu, chodil jsem Riegrovými sady a pouštěl si to do sluchátek stále dokola, až jsem to jakž takž zvládl. Pak nás bohužel covid dostihl, Guy onemocněl, takže jsme o čas zase přišli.

Jaký je váš osobní vztah k příběhu Iliady?

Na řeckých bájích a pověstech jsem odmala vyrůstal, takže to pro mě není neznámá látka. Ale básník v této hře musí předat lidem příběh, tak aby ho nejen pochopili a neztratili se v něm, ale vcítili se do něj a do jeho aktérů. Jinak se s tím nedokážou ztotožnit.

Celé je to napsané velmi přístupnou formou, které se diváci nemusí obávat. Dokonce je tam i prostor pro specifický humor. Na druhé straně, když si přečtete Iliadu, je to velmi drsné čtení. Homér popisuje konflikt se vší hrůzou, jakou známe dnes třeba z válečných či akčních filmů.

Proč jste se rozhodli uvést předpremiéru ve spojení s Památníkem Lidice?

Válka je v textu hry zmiňována často v souvislosti se zániky měst i celých civilizací, a to je téma, které s geniem loci Lidic velmi rezonuje. Poté, co jsem Lidice navštívil, si už umím představit, že to, co se tam odehrálo, silně ovlivní i vyznění inscenace, respektive představení určeného pro Památník Lidice.