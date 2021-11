Jokers: Nejlepší fetišpopová kapela na světě

O současném směřování bylo rozhodnuto poté, kdy k jeho spolužákům Pavlovi Stárkovi a Martinu Pelikánovi přibyli do sestavy zpěvák Petr Soukup a bubeník Štěpán Drábek.

„Dlouho jsme nepsali takzvané love songy. Potom jsme se k nim skrz naše alter ega dostali. Vnímáme to ale tak, že láska je ve všem. Nemusí být k ženě, může být i k jiným pohlavím či věcem,“ vysvětlil Soukup. „Vyhýbáme se ale vulgarismům. Víme, že fungují, speciálně při dobrém použití, ale pro nás to není téma.“

Koncertní image naopak téma je. „Na začátku byly černé kalhoty a košile. Pak jsme kostýmy začali vymýšlet, ale skončilo to anarchií, kdy jsme měli pro každou píseň jiný. Každý měl na pódiu vedle aparatury velkou tašku, po dohrané skladbě se do ní ponořil a vzal na sebe nějakou jinou rekvizitu. Bylo to neúnosné,“ přiblížil s úsměvem stav před pěti lety Pelikán.