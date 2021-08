Jiráskův Hronov doháněl covidovou abstinenci

Vedle tradičních činoherních inscenací, pohybujících se v mezích interpretačního divadla, se objevily autorské počiny, které stojí za připomenutí a ocenění. Včelařská groteskní sonda do života českých spolků Úl z produkce kladenského souboru V.A.D., dramatizace knihy Ivy Procházkové Soví zpěv souboru Všecky Barvy z Mostu, Všechny báječný věci Divadla Navenek z Kadaně, Cvičme v rytme mosteckých Brambůrek, Strategie růže souboru Teď nádech a leť, anebo Natálčin andulák souboru Hop-hop ZUŠ Ostrov, všechny tyto i další inscenace dokazovaly, že amatérské divadlo co do autorské i inscenační invence je vyrovnaným partnerem divadlu profesionálnímu.