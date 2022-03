Jak mluvit s dětmi o válce. Ožehavé téma otevírá projekt ČT

„Na webu Déčka nabízí odpovědi na nejčastější dětské dotazy a snaží se nejmladší generaci zejména uklidnit a nabídnout pomoc se v celé situaci zorientovat. Portál ČT edu zase reaguje na vysokou poptávku učitelů po vzdělávacích materiálech, které by jim pomáhaly se se žáky o válce na Ukrajině bavit ve výuce,” popsala tisková mluvčí Karolína Blinková.

Stránka decko.cz/ukrajina přináší informace o válečném konfliktu adekvátní dětskému věku a vnímání. Jak k válce došlo a co se dělo v posledních dnech, vysvětlí například Daniel Stach. O tom, kdo a jak Ukrajině pomáhá, zase vypráví herec ukrajinského původu Fedir Kis.

„Dospělí mají občas tendenci děti vážných témat uchránit, nemluvit s nimi o těžkých věcech. Je to přirozené, ale my víme i z četných zpráv, které nám posílají, že ony samozřejmě celou situaci vnímají velmi silně. Chtějí tomu, co se děje, porozumět, mají obavy nebo se upřímně zajímají, jak ony samy mohou pomoci. My na Déčku bereme děti vážně a chceme s nimi i nyní mluvit o tom, co je trápí a o co se zajímají, mluvit s nimi otevřeně a pomoci jim se v tom vyznat,“ říká manažerka produktu Štěpánka Sunková.

Na vzdělávacím portálu České televize ČT edu přibyla sekce https://edu.ceskatelevize.cz/vybrane-kapitoly/ukrajina.

„Hned od prvního dne konfliktu jsme pozorovali velkou poptávku pedagogů po vzdělávacích materiálech, které se týkají Ukrajiny. A to ne pouze aktuálního konfliktu, ale i historie, geografie, kultury této země. Je evidentní, že se učitelé snaží zasadit to, co se právě děje, do širšího kontextu,“ dodala vedoucí komunikace ČT a vedoucí webu ČT edu Alžběta Plívová.