Herečka Petra Jungmanová: Některé věci mám doufám za sebou

Přemítám teď spíš o tom, čím to je, že už ke mně práce nepřichází tak pěkně pravidelně jako dřív. Ale jinak je mi hezky. Říct, že je mi padesát let, mě těší. A jsem ráda, že mám některé věci doufám za sebou.

Slavili jsme na chatě s rodinou a nejbližšími přáteli. Spojili jsme to i s oslavou mých rodičů, kteří spolu prožili šedesát let. Nádhera! To je výkon, to už je důvod slavit.