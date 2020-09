Harfistka Jana Boušková: Při hraní na harfu dostává zabrat mysl i celé tělo

Myslím si, že ne. Já cvičila na nástroj ráda. Maminka mě vychovávala způsobem ze staré školy, žádné sezení s rukama založenýma. Měla jsem celkem normální dětství prožívané v Praze. Chodila jsem ven, jezdila na kole, bruslila, ale hlavně jsem se věnovala hudbě, brala jsem to za samozřejmé. Okamžiky odpočinku byly za odměnu.

Asi ano. Často se mě ptali, proč jsem si nevybrala flétnu, je to jednodušší nástroj i na stěhování. K mamince jsem vzhlížela, jakožto k ženě, která hraje na harfu, tak volba byla jasná. Od čtyř let jsem hrála na klavír a pak k harfě samovolně přešla.

Když jsem tam byla, nedocházelo mi, o jakou výjimečnou situaci jde. Při tolika sólových nabídkách z celého světa, a často na nejvýznamnějších pódiích, mi to ani nepřišlo. Byl to krásný zážitek z místa, kam se člověk jen tak nedostane. Koncertovala jsem tenkrát na lodi velké jako Titanic, zakotvené přímo u pólu.

Nepřijde mi, že by nějaká část těla dostávala víc zabrat. Zpočátku bolí nejvíc prsty, tah strun je velký. Při hře je ale také velmi zaměstnaná mysl, protože skutečně jde o značně náročnou koordinaci. Záda jsem pocítila v poslední době ne kvůli hraní, ale z důvodu dlouhého vysedávání u počítače během pandemie, kdy jsem naplno rozjela svůj The Harp Channel na Facebooku. Dělám na něm pravidelné rozhovory především se zahraničními hudebníky.

Samozřejmě. Dá se to i snadno poznat při soutěžích, když sedím v porotách. Skladby jsou sice velice náročné, dlouhé, ale po pár taktech poznám, zda jde o nadstandardní talent, nebo hráč nepřináší nic nadstavbového. Poznáte, jestli je muzikální, má výjimečnou techniku, je cílevědomý, trpělivý, zda může u něho nastat posun.

V zahraničí nemám žádného českého studenta. Je to pro ně finančně velmi náročné. Češi studují u mě na Akademii múzických umění v Praze.

Přála jsem si, aby to zkusili, nejen kvůli tomu, že mužů harfistů je málo, ale protože jsem chtěla mít nějakého pokračovatele. Měla jsem doma malinkou harfičku, oni k ní chodili, pořád hráli, šlo jim to jakoby samo. Takže jsem koupila harfu odpovídající velikosti, bohužel jen stála v koutě, nakonec šla z domu pryč. A kluci si vybrali skladnější nástroj podle svého tatínka.

Teď už jsou velcí (20 a 16 let), ale dříve mi velice pomáhala moje maminka, která bohužel loni 1. srpna zesnula. Byla pro mě obrovskou nápomocí, respektovala moji profesi, věděla, co obnáší. A pokud chci dělat něco tak náročného špičkově, nemůžu zároveň fungovat jako hospodyňka. Tohle všechno za mě zastala. Dokud byly děti malé a nechodily do školy, vozila jsem je všude s sebou. Pak měly zázemí často u babičky.