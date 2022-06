Festival Glastonbury skončil modlitbou za práva žen

Pro dokreslení hektičnosti festivalu: Fontaines DC odehráli syrový set, při kterém baskytarista mlátil nástrojem o zem do rytmu, místo aby na něj hrál. Hřmotu následně kontrovala píseň The Couple Across the Way, jíž zpěvák přednesl jen se smyčcovým triem. Zpěvačka australských Amyl and the Sniffers běhala po pódiu jako ztřeštěná a kopala do vzduchu. Ve zlatých šatech se válela po zemi, plivala, pod pódiem se dala do tance s postarším členem ochranky, publikum nechala ohmatat její bicepsy.