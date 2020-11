Dvě stě padesát šest minut aristokratické zábavy

Ve vyprávěném příběhu se tentokrát dostaneme až ke dvoru nizozemské královny. Tam odjíždí Marie s matkou a kuchařkou paní Tichou, ženou z lidu, aby se zúčastnily děkovných ovací za navrácení vzácného Rembrandtova obrazu. To, co takové mimořádné cestě předchází a co ji provází, dává vzniknout celému řetězu komických událostí.