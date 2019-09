Dan Bárta ruší část turné

„Moc se omlouvám všem fanouškům a pořadatelům. Náš kmenový hráč a spoluautor mnoha písní, kytarista Miroslav Chyška, je bohužel vážně nemocný a momentálně mimo možnost s námi odjet první část turné. Je to pitomé, vím, přišlo to ve velmi nevhodný čas. Naše kapela, náš zvuk, tvar a spoluhraní jsou postavené na individualitách a já myslím, že to tak má být, i když to nebylo lehké rozhodnutí. Je nám to všem líto. Věříme pevně, že nás pochopíte, a budeme se všichni spolu s vámi v míru těšit na co nejbližší příště. Nezlobte se. Díky,“ vzkázal Dan Bárta svým fanouškům.