Ďábelské zlo ve filmu Arvéd

Již brzy se nejeden divák možná poprvé setká s Jiřím Arvédem Smíchovským. Mužem, který se do školních učebnic sice nedostal, ale jako válečný i poúnorový kolaborant a udavač ovlivnil životy mnoha lidí, z nichž někteří kvůli jeho výpovědím o ten svůj přišli.

Dluh byl tedy splacen, ale vzájemné služby neskončily. Plaček jako vyšetřovatel Státní bezpečnosti využíval Arvéda k usvědčování nepohodlných osob, a za to mu zařídil jisté výhody prominentního vězně. A hlavně dodával Arvédovi jeho největší drogu – vzácné okultistické knihy ze zkonfiskovaných knihoven.

Vojtěch Mašek je od konce devadesátých let filmovým scenáristou (Fricassé, Křižáček), autorem divadelních her (Mimo zápis, Černý med) a kromě toho proslul v oblasti komiksu, kde je držitelem osmi prestižních cen Muriel (Hovory z rezidence Schlechtfreund, Pandemonium, O přibjehi, Dašek a Jadrný, Svatá Barbora, Sestry Dietlovy).

Scenáristu a režiséra zaujalo i téma udavačství. „Už v komiksech mě zajímalo, jak zobrazit stav, kdy člověk sice bojuje o svou identitu, zároveň se zaplétá, má pocit, že hraje hru se světem, kterou chce vyhrát, ale používá k tomu prostředky oné doby. Tenhle faustovský rozměr je to, co mě na Arvédovi zajímá nejvíc,“ řekl Mašek.

K jeho osobě dodal, že to byl člověk malý postavou (měřil 160 centimetrů), ale velký věděním. „Možná byl na hranici geniality, ale nesl v sobě velké stigma, jakousi temnou stránku osobnosti. Ta ovlivnila jeho život takovým způsobem, že mu není co závidět. Sice byl v lecčems výjimečný, ale to mu nijak nepomohlo, protože temnota v něm mu zničila život.“