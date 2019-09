Československý generál ve službách Francie

Slovensko zároveň úspěšně představilo na knižním veletrhu v Paříži monografii o Štefánikovi od Michala Kšiňana L‘Homme qui parlait avec les étoiles (Eur‘Orbem Éditions, Paris). Kniha Muž, ktorý sa rozprával so hviezdami vychází i ve slovenštině (Slovart 2019).

Slovenský deník Sme se zeptal, proč všechny zajímá, jak Štefánik zemřel, a ne to, jak žil? Štefánikův život vystihují slova vrchního velitele Spojenců maršála Ferdinanda Foche nad jeho hrobem: „Byl to člověk vzácného srdce, zcela oddaný naší věci pokaždé, kdy to bylo třeba. Zasluhuje uznání celého lidstva. Bude nám scházet. Jeho památka bude žít v srdci nás všech.“